(Teleborsa) - L'editore proprietario di La7 e patron del Torino,, torna sul tema dei, affermando che una distribuzione più equa farebbe bene al Campionato italiano così come avvenuto per la Liga."In Italia c'è un club, la Juventus, che incassa il doppio" della seconda squadra- ha sottolineato Cairo - e questo "vantaggio finanziario si trasforma in dominio sportivo". Così l'imprenditore ha spiegato quel che condiziona il calcio italiano, ribadendo cheal calcio, poiché "se distribuisci meglio gli introiti tutti i club possono fare acquisti migliori, che elevano il livello del campionato e la sua immagine".In vista dell'che si terrà lunedìa Milano, per valutare lasui diritti televisivi della Serie A nel, Cairo ha affermato "vedrò la proposta. Mi sono espresso in maniera negativa le precedenti volte, ho già manifestato le mie i miei dubbi per cuia questa proposta".