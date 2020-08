Diritti Serie A, Alleanza Cvc e Advent: pronta offerta da 1,3 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Acquisire una quota di minoranza nella media company che gestirà i. Con questo obiettivo la cordata formata dai due colossi del private equitye dal, sarebbero pronti a lanciare un'che – come riporta il Financial Times – ammonterebbe aI rumor parlano di una. Se così fosse laovvero 2 in più rispetto al valore attribuito dalla precedente offerta di Cvc di inizio 2020. Nel dettaglio – spiega il quotidiano britannico – Cvc avrebbe la metà della quota da acquisire, Advent il 40% e Fsi il resto.che la Lega Calcio dovrà costituire mentre l'altra metà della media company sarebbe in mano ai club sportivi. Per concludere l'operazione serve, tuttavia, l'Il termine per la presentazione delle proposte vincolanti all'advisor Lazard – secondo Milano Finanza – sarebbe stato posticipato a domani, venerdì 28 agosto. In gara c'è anche ilmentresi sono fatti avanti per proposte di accordi di finanziamento.L'assemblea della Lega Calcio, che gestisce la Serie A (il cui fatturato deriva per oltre il 50% dalla trasmissione televisiva delle gare) si riuniràper dare più tempo alle 20 società di studiare le proposte.