Meloni: «Pronti per un Governo forte, unito e autorevole». Gas, Cingolani: «Il Paese è in sicurezza, inverno tranquillo»

Si allungano i tempi per l'intesa sul piano d'azione europeo sull'energia. Costruire una proposta legislativa in due settimane e portarla al Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre era una sfida al limite dell'impossibile. Per arrivare all'accordo conclusivo tra gli Stati membri servirà un nuovo Consiglio straordinario dei ministri dell'Energia, che la presidenza ceca convocherà a novembre. Sul fronte energia, tuttavia, da Berlino emerge una novità: Olaf Scholz, dopo l'iniziale contrarietà, avrebbe aperto alla possibilità di fare debito comune per contrastare il caro bollette. Si tratta, invero, di un'apertura con riserva, orientata alla messa in campo di prestiti e non di sovvenzioni. Ma è un primo sì, che avvicina l'Ue alla proposta di uno Sure 2 sull'energia, avanzata dai commissari Paolo Gentiloni e Thierry Breton.