Directa SIM, Tedeschi: impegnati su reclutamento e nuove funzionalità per clienti

(Teleborsa) - Reclutamento dei consulenti finanziari per l'avvio della nuova divisione di private banking, lancio di nuove funzionalità e strumenti al servizio dei clienti che operano sui mercati finanziari e reclutamento di profili tech per migliorare infrastruttura e i software della società. Sono queste le linee guida su cui Directa SIM, storica piattaforma italiana di trading, è al lavoro per il 2022, secondo quanto detto dall'amministratore delegato Vincenzo Tedeschi a margine dell'evento "Call for Growth | EnVent Winter Conference 2022", organizzato da EnVent Capital Markets.

L'inizio del 2022 è stato particolarmente turbolento sui mercati finanziari e ciò è emerso anche dall'operatività sulla piattaforma della società quotata da dicembre 2021 su Euronext Growth Milan. "La clientela è sempre molto attiva e noi abbiamo fasce di clientela oramai diversificate, quindi abbiamo il trader molto attivo detto anche scalper, che comunque beneficia della volatilità sui mercati, ma anche tutta una serie di clienti più investor che sui mercati prendono posizioni di lungo periodo - ha spiegato Tedeschi - Ad esempio abbiamo un servizio di piano d'accumulo in ETF che permette ai clienti di impostare piccole cifre mensili che automaticamente al primo e al 15 del mese vengono investiti sui mercati. Questo aiuta a mediare la volatilità e ad avere degli ingressi graduali sul mercato".





"In questa prima parte dell'anno abbiamo visto, ricorderete l'andamento Meta oppure Netflix all'uscita dei dati trimestrali, che hanno perso quasi il 20% in borsa e quindi c'è stata grande volatilità e attività da parte dei clienti, ma anche aziende che hanno avuto risultati soddisfacenti come Google, Amazon anche la stessa Apple, che comunque hanno attirato nuovi flussi", ha raccontato l'AD di Directa SIM. "La parte dei farmaceutici, e diciamo tutto quello legato il mondo Covid con Biontech, Moderna, ha sofferto e poi c'è il- ha affermato - Directa offreminori Polkadot e Solana, e anche quello è stato volatile, in quanto abbiamo avuto dei grossi ribassi con poi una ripartenza".

I clienti di Directa si sono concentrati anche sul fronte italiano, con diverse imprese impegnate in operazioni straordinarie. "In Italia abbiamo il tema Monte dei Paschi, Saipem, poi c'è stata la possibile OPA sulla Banca popolare di Milano (poi smentita da parte di UniCredit), abbiamo avuto comunque il tema Telecom Italia e le matricole sulle ex-AIM, ora Euronext Growth. Quindi non ci si annoia mai".

Nei prossimi mesi Directa SIM sarà impegnata soprattutto sui nuovi investimenti, per migliorare la propria offerta e aggiungere nuovi servizi. "Noi stiamo investendo tanto, stiamo ricercando figure informatiche in questo periodo, reclutiamo ingegneri del software, esperti in user experience e informatici in generale perché stiamo progressivamente migliorando tutti i sistemi software di Directa - ha detto Tedeschi - Questo perché siamo in continuo rilascio di nuove funzionalità e nuovi strumenti per i clienti come le opzioni, stiamo lavorando anche a un'estensione degli orari sui mercati americani che permettano di operare anche in pre-market e in after-market. Comunque Directa è un'azienda con un forte cuore tecnologico e abbiamo bisogno di queste skills per continuare a innovare".

Infine, il manager ha parlato della grande novità della società per gli anni a venire. "Il 2022 è un anno di sicuro presidio nell'ambito trading e poi Directa ha avviato una divisione private banking, quindi questo sarà l'anno del reclutamento dei consulenti finanziari e l'avvio di questo nuovo segmento all'interno dell'azienda, che curerà chiaramente una clientela un po' diversa da quella self investing, una clientela che ha bisogno di appoggiarsi ai consigli di un professionista e che ha patrimoni molto elevati. È un servizio che partirà su Torino, la città dove abbiamo sede, e poi si estenderà anche a Milano e Roma nei prossimi anni".