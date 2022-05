Directa SIM, riconosciuto credito d'imposta IPO per 500 mila euro

Venerdì 13 Maggio 2022, 10:30







(Teleborsa) - Directa SIM, piattaforma per il trading online e società quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato di aver ricevuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) il riconoscimento del Credito di Imposta sui costi di quotazione a Piazza Affari. Si tratta di un ammontare pari a 500.000 euro, a fronte dei costi di consulenza sostenuti nel 2021 nell'ambito del processo preliminare alla quotazione su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia).