Directa SIM avvia processo di quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Directa SIM, storica piattaforma del trading online italiano, ha avviato il processo di quotazione su Euronext Growth, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI dinamiche e competitive. L'assemblea dei soci della società, nata nel 1995, ha infatti approvato il progetto di quotazione e un aumento del capitale finalizzato a consentire l'ingresso nella compagine dei soci di nuovi investitori, per raccogliere risorse finanziarie aggiuntive da destinare allo sviluppo di un nuovo ramo d'azienda, quello dei servizi di consulenza e gestione dei patrimoni. Il collocamento, spiega una nota, sarà diretto verso investitori istituzionali e, quali investitori retail, in via riservata verso i clienti di Directa SIM. Lo sbarco a Piazza Affari è atteso per dicembre.

"L'8 novembre 1995 iniziava la storia del trading online in Europa, con l'acquisto di 250 azioni Generali effettuato tramite un computer portatile Olivetti Echos collegato via telefono e modem dal mio studio con un elaboratore IBM AS/400 presso la sede di Directa", commenta Massimo Segre, presidente della società.

"Ventisei anni dopo, l'assemblea degli azionisti ha approvato con l'unanimità di voti e di presenze il progetto di veder negoziate le azioni di Directa su Euronext Growth Milan - aggiunge Segre - Nel 1995 non lo avremmo mai immaginato. Con la quotazione di Directa SIM ci auguriamo di continuare a dare soddisfazioni ai nostri clienti, a chi lavora con noi e a chi avrà voluto darci fiducia investendo con noi per finanziare i nuovi e ambiziosi sviluppi".

Nel processo di quotazione in corso Directa è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Euronext Growth Advisor, da Ambromobiliare, quale Advisor finanziario, dallo Studio Maviglia & Partners, quale consulente legale, e da Deloitte, come società di revisione. MiT Sim svolgerà il ruolo dello Specialist.

