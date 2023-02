Directa Plus, ricavi 2022 oltre quota 10 milioni (+25%)

Directa Plus, azienda con base a Lomazzo (Como) e quotata alla Borsa di Londra specializzata nella produzione e fornitura di prodotti a base di nanopiastrine di grafene, annuncia che il fatturato atteso per l'esercizio 2022 sarà non inferiore a 10,8 milioni di euro, in aumento di circa il 25% rispetto all'anno precedente. Questo risultato rappresenta una revisione al rialzo delle stime del 2 dicembre 2022, secondo le quali la società si aspettava un fatturato di almeno 10 milioni di euro per l'esercizio 2022. Il miglioramento viene registrato nonostante il rinvio al nuovo esercizio finanziario di alcuni ordini per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritardo causato dai problemi nella supply chain, ampiamente segnalati.Questo slancio, sotolinea una nota, sta proseguendo nel 2023, con un'attività commerciale in linea con le aspettative e una crescita robusta in tutti i settori verticali, sostenuta da una pipeline di potenziali opportunità in via di rafforzamento. L'attuale portafoglio ordini per la consegna nel 2023 ammonta già a circa 8,8 milioni di euro, il che dà al Consiglio di Amministrazione fiducia nella continua crescita dell'azienda anche nel 2023.

La società prevede di annunciare i risultati certificati dell'esercizio 2022 il 10 maggio 2023.

Giulio Cesareo, fondatore e amministratore delegato di Directa Plus, ha commentato: "Abbiamo compiuto progressi significativi nell'esercizio 22, grazie a numerosi contratti conclusi e a un contesto di mercato sempre più favorevole, in quanto le grandi catene di fornitura cercano sempre più di incorporare il nostro grafene nei prodotti per migliorare le prestazioni e fornire soluzioni più sostenibili. Quest'anno abbiamo dimostrato che la nostra tecnologia G+ ha la possibilità di essere applicata a numerosi settori strategici e di avere una attrattività sul mercato a livello globale".

"L'azienda è entrata nell'anno fiscale 2023 in una posizione solida, sulla base dello slancio della fine dell'anno precedente - ha proseguito -. La nostra attenzione si concentra ora sullo sviluppo dei nostri settori verticali principali, che sono in grado di generare una domanda significativa di prodotti e maggiori ricavi. Con una rete di clienti e partner in espansione, un portafoglio ordini record e un bilancio solido, sono fiducioso nella capacità del Gruppo di realizzare le proprie ambizioni di crescita per l'anno a venire."