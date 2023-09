Directa Plus, contratto triennale con Liberty Galati da 5,5 milioni

Directa Plus, società italiana attiva nella fornitura di prodotti a base di grafene quotata in Borsa a Londra, ha annunciato che la sua controllata per i servizi ambientali Setcar si è assicurata un contratto triennale con Liberty Galati, produttore integrato di acciaio in Romania, per fornire una soluzione per il trattamento delle scaglie oleose generate nella laminazione dell'acciaio. Gli scarti della di laminazione sono le scaglie (ossidi di ferro) che si formano sul prodotto laminato; quando le billette, riscaldate a quasi 1000°C, passano attraverso il laminatoio, entrando in contatto con ossigeno, olio e acqua di raffreddamento dei cilindri. Durante l'intero processo di laminazione, circa il 2,5% del peso del metallo viene perso.

Questo contratto pluriennale, precisa una nota, ha un valore totale di 5,5 milioni di euro, con la possibilità di estensione fino a un valore totale di 8 milioni (a seconda dei volumi di produzione mensile dei laminatoi).

La soluzione offerta da Setcar a Liberty Galati sfrutta l'uso della tecnologia Grafysorber brevettata da Directa. Questa tecnologie fornisce un metodo unico per la rimozione e il recupero dei composti oleosi di cui le scaglie della laminazione sono contaminate. Inoltre facilita il riciclaggio di un prodotto di scarto altrimenti estremamente difficile da trattare. Il sistema di trattamento di Setcar consentirà a Liberty Galati di convertire una quantità significativa di scaglie oleose in una materia prima (ferro) che potrà essere riutilizzata nel processo di produzione dell'acciaio.

Questo contratto, assegnato a seguito di una gara d'appalto pubblica, consentirà a Setcar di ampliare ulteriormente i servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti inquinanti industriali e di ampliare la gamma di applicazioni della tecnologia Grafysorber del Gruppo, soluzione ibrida a base di grafene per il trattamento di fanghi ed emulsioni d'acqua contenenti idrocarburi.

Secondo la società, è almeno cinque volte più efficace delle tecnologie attuali, assorbendo oltre 100 volte il proprio peso di inquinanti a base di petrolio.

Giulio Cesareo, fondatore e amministratore delegato di Directa Plus, ha commentato: «Questo è il più grande singolo contratto firmato dal Gruppo fino ad oggi e siamo molto orgogliosi di questo risultato. L'ottenimento di un contratto pluriennale con Liberty Galati è una vittoria molto entusiasmante e dimostra il potenziale crescente dei prodotti e delle soluzioni tecnologiche del nostro Gruppo. Stiamo puntando a una nuova importante applicazione per Grafysorber con un mercato globale di altissimo potenziale. Non vediamo l'ora di collaborare con Liberty Galati e di mostrare gli interessanti vantaggi offerti da Grafysorber e delle soluzioni tecnologiche di Setcar per il recupero delle scaglie oleose prodotte durante la laminazione dell'acciaio».

In Borsa a Londra nella seduta del 7 settembre Directa Plus ha chiuso con un rialzo del 10% a 48 sterline.