Directa, EnVent taglia target price e conferma Outperform

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets ha abbassato a(da 5,85 euro) ilsu Directa SIM, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, mantenendo ilsul titolo a "". L'upside potenziale è di oltre il 38%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022 e che ha stretto accordi con Clearstream e CACEIS per la distribuzione di fondi in Italia."Idel primo semestre del 2022, così come le sue prospettive a breve e medio termine,- scrivono gli analisti - Il lancio delladovrebbe accompagnarsi al tentativo di attrarre nei servizi di trading online esistenti anche gli investitori risk-adverse insieme a clienti più risk-taker (trader)"."La confermata performance positiva e l'impegno a creare unaper compensare i rischi associati a un'attività di trading online altamente ciclica, per lo più esclusiva dei trader, inducono a considerare fuorvianti gli attuali multipli di mercato", viene sottolineato nella ricerca.