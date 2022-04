Directa, EnVent aumenta target price e giudizio a Outperform

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets ha incrementato a 5,85 euro per azione (da 5,61 euro) il prezzo obiettivo su Directa SIM, piattaforma per il trading online e società quotata su Euronext Growth Milan, e migliorato il giudizio sul titolo a "Outperform" da "Neutral". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021. Gli analisti osservano che il titolo ha guadagnato circa il 65% dall'IPO di dicembre 2021, sovraperformando l'indice Italia Growth, con un picco di 6,80 euro per azione a gennaio. I risultati del 2021 "sono i migliori di sempre, rafforzando e andando oltre le notevoli performance del 2020, con un margine di intermediazione annuo che quasi raddoppia la performance del 2019", viene sottolineato.

Per quanto riguarda l'outlook, EnVent ricorda che Directa SIM punta sulla rinnovata strategia, che mira a diversificare e ampliare il proprio bacino di utenza: non solo trader ma anche investitori autonomi per quanto riguarda il trading online, ed è previsto il lancio della nuova business unit di private banking. "Tra gennaio e febbraio 2022, gli ordini eseguiti e i tassi di crescita dei volumi intermediati hanno sovraperformato i risultati di mercato", viene evidenziato.

EnVent si aspetta ora che la società chiuda l'anno con un utile netto di 5,1 milioni di euro, total asset per 97,4 milioni di euro e un ROE del 17%. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 5,2 milioni di euro, 109 milioni di euro e 15%. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a un utile netto di 5,8 milioni di euro, total asset per 116,3 milioni di euro e un ROE al 15%.