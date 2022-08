Directa diventa emittente di azioni diffuse tra pubblico in misura rilevante

Martedì 23 Agosto 2022, 14:00







(Teleborsa) - Directa, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che si sono verificate le condizioni previste affinché possa qualificarsi come "emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante". In particolare, la società ha evidenziato che il numero complessivo degli azionisti, diversi dai soci di controllo della società, che detengono complessivamente almeno il 5% del capitale sociale di Directa è superiore a 500.



Directa SIM ha proceduto a effettuare le comunicazioni richieste dal Regolamento Emittenti alla Consob e applicherà la disciplina concernente gli Emittenti Titoli Diffusi a partire dall'esercizio 2023.