Directa, accordo con Franklin Templeton per distribuzione di ETF

(Teleborsa) - Franklin Templeton, colosso statunitense della gestione degli investimenti, ha siglato un accordo con la piattaforma di negoziazione di Directa, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, per distribuire i suoi 19 ETF della gamma irlandese Franklin LibertyShares registrata a Dublino. Questo accordo di distribuzione consente agli investitori retail italiani di accedere ai 19 ETF della gamma Franklin LibertyShares, che sono quotati su Borsa Italiana, attraverso la piattaforma online di Directa. Nel corso di questa collaborazione della durata complessiva di un anno, a decorrere dal 27 giugno 2022, gli investitori non dovranno sostenere costi di negoziazione per operazioni di un controvalore minimo di 1.000 euro.

"Siamo particolarmente soddisfatti nell'annunciare l'accordo con Franklin Templeton, una delle società più prestigiose nel panorama degli investimenti - ha commentato Elena Motta, direttore generale di Directa SIM - Franklin Templeton crea e gestisce i propri ETF con il supporto delle risorse che l'hanno reso uno dei maggiori gestori patrimoniali indipendenti a livello mondiale. Grazie a questa partnership una selezione di 19 ETF, con sottostanti molto interessanti, rientreranno nella nostra offerta zero Fees. I nostri clienti potranno così azzerare le commissioni di acquisto su questi strumenti. In uno scenario dove è sempre più importante il monitoraggio e il controllo dei costi ci sembra sempre più significativo agevolare i nostri clienti nella gestione consapevole dei propri risparmi".