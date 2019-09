Dior e Thélios insieme per far brillare l'universo eyewear

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Maison– il marchio di esperti di occhiali nel gruppo LVMH – uniscono il loro savoir-faire d'eccezione per la creazione, fabbricazione e distribuzione di occhiali Dior nel mondo intero.Questa collaborazione segna un passo avanti decisivo per la joint venture LVMH-, che diventa un attore di spicco nel settore dell'occhialeria per le Maison del gruppo LVMH., e sarà disponibile nelle boutique Dior in tutto il mondo nonché nell'ambito della rete di distribuzione selettiva Thélios.Nata nel 2017 dalla volontà di LVMH di sviluppare il settore eyewear tramite la realizzazione di montature uniche, Thélios coniuga design e artigianato italiani all'eleganza pura, tra tradizione e creatività, di grandi Maison di moda, come Dior.