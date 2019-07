DigiTouch lancia l'intelligenza artificiale applicata alla Business Intelligence

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - DigiTouch, dopo l'acquisizione di Meware, ha attivato efficaci sinergie nel proprio portfolio offerta. La Società annuncia il lancio di una soluzione unica nell'ambito dell'intelligenza artificiale e del machine learning applicata alla Business Intelligence. Si tratta di una, tramite analisi predittive basate sull'elaborazione dei dati attuali e storici, provenienti da differenti fonti e canali, sia digitali che tradizionali.Grazie alla nuova soluzione di Business Intelligence, DigiTouch si rafforza nel Data Management e punta a farlo diventare uno dei suoi core business:, come previsto dalAlla luce della recente acquisizione di Meware, il Gruppo DigiTouch nella seconda parte dell'anno rivedrà l'attuale piano industriale, comunicato al pubblico in data 27 novembre 2017, per valutare una possibile revisione dei target.