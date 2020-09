DigiTouch, i risultati dei primi sei mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I ricavi Totali consolidati del primo semestre 2020 del Gruppo DigiTouch sono pari a 14,95 milioni, in riduzione rispetto al 2019 di circa il 10%.Il(Ebitda) Adjusted, al netto delle partite straordinarie pari a circa 0,14 milioni, si attesta a 2,61 milioni, in linea al dato del 2019. In valori assoluti il Margine Operativo Lordo si è attestato a Euro 2,47 milioni, in miglioramento rispetto al precedente semestre (Euro 2,40 milioni).Il(Ebit) consolidato del primo semestre 2020 è pari a 0,74 milioni in diminuzione rispetto al 2019 (- Euro 0,15 milioni). La riduzione - spiega la società nella nota dei conti - "è da attribuirsi all'incremento degli ammortamenti sui progetti di sviluppo entrati nel processo produttivo alla fine dell'esercizio precedente".L'del primo semestre 2020 si attesta a 0,39 milioni sostanzialmente in linea con i risultati dello scorso anno.