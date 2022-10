Digitouch, EnVent alza target price e conferma Outperform

Martedì 11 Ottobre 2022, 20:45







(Teleborsa) - EnVent Capital Markets ha incrementato a 2,94 euro per azione (da 2,60 euro) il prezzo obiettivo su DigiTouch, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, mantenendo il giudizio sul titolo a "Outperform". L'upside potenziale è del 40%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che si è chiuso con ricavi consolidati pari a 19,3 milioni di euro (in crescita del 12% rispetto al primo semestre 2021) e un utile netto pari a 1,2 milioni di euro (+17%).



"Perfezioniamo le nostre stime 2022 e nel complesso confermiamo le nostre principali ipotesi di crescita e redditività, sulla scia della solida performance del primo semestre e dello slancio del mercato della trasformazione digitale, che guidano una fiorente domanda della offerta convincente di DigiTouch", si legge nella ricerca.