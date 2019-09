DigiTouch, crescita a doppia cifra nel primo semestre

Ultimo aggiornamento: 15:44

(Teleborsa) - Il Gruppo DigiTouch ha chiuso il primo semestre 2019 con ricavi totali consolidati che ammontano a euro 16.621 mila, in aumento rispetto al 2018 di circa il 7%. L'andamento dei ricavi del primo semestre 2019 - spiega la società - è caratterizzato, principalmente, dalla crescita e dal consolidamento del portafoglio clienti acquisito. In particolare, Ricavi Operativi pari a Euro 15.360 mila, la cui crescita organica (+ 8%) è da attribuirsi ai contributi delle diverse Business Unit che hanno confermato le previsioni del management pur in un contesto di mercato fortemente competitivo.Il(Ebitda Adjusted, al netto delle partite straordinarie pari a Euro 165 mila, si attesta a Euro 2.564 mila, in miglioramento del 22% rispetto al dato del 2018.Il(Ebit) consolidato è pari a Euro 822 mila in miglioramento del 37% rispetto al 2018 (Euro 600 mila). L'incremento è da attribuirsi alla riduzione degli oneri diversi di gestione nonostante l'accantonamento prudenziale per rischi su crediti per Euro 100 mila.Ildel primo semestre 2019 del Gruppo DigiTouch si è attestato a 610 mila, in miglioramento del 39% rispetto al dato del primo semestre 2018 (Euro 440 mila). L'Utile netto consolidato del primo semestre 2019 si attesta a Euro 401 mila in aumento del 41% rispetto allo stesso periodo del 2018.del Gruppo risulta pari a Euro 3.736 mila.