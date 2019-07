Digitouch brinda in Borsa alla nuova Experience Design

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - DigiTouch ha annunciato un lancio che potrebbe risultare importante per il proprio futuro. Con una nuova soluzione di Experience Design, il Gruppo cercherà di garantire alle aziende di rispondere ai reali bisogni delle persone anche contando sull'intelligenza artificiale e sul. L'integrazione con le tecnologie di machine learning di, abilitaad una nuova offerta di mercato che fa leva sull'analisi del comportamento dell'utente sulle interfacce e sull'analisidei comportamenti di navigazione-Il Gruppo, per realizzare le interfacce, sfrutta le competenze dei suoi professionisti e le innovazioni tecnologiche attraverso un processo che si compone di tre macrofasi -. Le attività di progettazione utilizzano un approccio user centered design, i cui pillar strategici sono: la. Le scelte tecnologiche sono effettuate sulla base del processo di progettazione e puntano a garantire robustezza, prestazioni, sicurezza ed elasticità evolutiva.La proposta diarricchisce l'offerta del Gruppo e concorrerà ai risultati previsti nel piano industriale 2020-2022, che verrà presentato a novembre 2019. Il processo dicombina soluzioni automatizzate al coinvolgimento di utenti reali, per raccogliere feedback in modoed evolvere l'esperienza utente.In merito al lancio, ha parlato Simone Ranucci, Presidente del Gruppo, che ha detto: "Il design delle esperienze si integra perfettamente con l'offerta del Gruppo DigiTouch che spazia principalmente dall'advertising, alla tecnologia, fino a. La nostra soluzione - continua - adotta paradigmi creativi e tecnologici nuovi con l'ambizione, nel prossimo futuro, di sfruttare l'AI al fine di migliorare la customer experience tramite la simulazione artificiale dei percorsi utente. Siamo e saremo - conclude Brandimarte - sempre più attivi nella progettazione di soluzioni tecnologiche e di customer experience per i nostri clienti".