DigiTouch annuncia closing operazione Ondeal

(Teleborsa) - Con riferimento all'accordo vincolante firmato lo scorso marzo, per l'acquisizione del Gruppo Ondeal - che attraverso il marchio "4DEAL" è leader nella gestione di servizi per Marketplace - DigiTouch annuncia che in data odierna è avvenuto il closing della prima fase dell'operazione.

L'acquisto del 100% del capitale sociale di Ondeal da parte di DigiTouch avverrà in 3 fasi con le seguenti modalità: 578 mila Euro al primo closing, avvenuto in data odierna, mediante acquisizione dai venditori di una partecipazione pari al 90,38% del capitale sociale di Ondeal; 320 mila Euro entro 9 mesi dal primo closing, tramite un aumento di capitale riservato all'esito del quale DigiTouch risulterà titolare di una partecipazione ulteriore pari al 3,67% che unitamente alla prima le permettono di salire al 94,04% del capitale sociale di Ondeal; la terza fase per salire al controllo totale della Società prevede l'acquisto del residuale 5,96% per un corrispettivo fino ad un massimo di 290mila Euro da corrispondersi sulla base delle performance economiche del 2023 (ricavi per circa 8,0 milioni ed Ebitda margin compreso tra il 7 e il 10%).

L'operazione è gestita interamente con mezzi propri e permette al Gruppo DigiTouch di rafforzare i propri asset tecnologici con una piattaforma e-commerce in grado di connettere prodotti di diversi brand a milioni di consumatori sui principali marketplace europei e di consolidare ulteriormente il proprio portfolio di offerta.

Giuseppe Sacco, già Head of Technology Integrator di Gruppo DigiTouch, assume anche la carica di AD di Ondeal.