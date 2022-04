Digitouch acquista il 100% del capitale di Top Partners

(Teleborsa) - DigiTouch, Cloud Marketing Company quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo quadro vincolante che prevede l'acquisizione del 100% di Top Partners e si attende che l'operazione si concluda entro il primo semestre 2022. Top Partners dal 2006 si occupa per i propri clienti della costruzione di una strategia integrata di comunicazione e marketing finalizzata alla lead generation per il segmento B2B con particolare focalizzazione al settore automotive, ICT, servizi per le imprese e carte carburante.

Con oltre 500 clienti B2B e un database che vanta 1 milione di contatti B2B, Top Partners conta un team di 20 professionisti. I suoi ricavi aggregati pro forma 2022 sono stimati in circa 1,2 milioni di euro, con un EBITDA 2022 post sinergie di circa 250 mila euro. DigiTouch afferma che l'acquisizione di Top Partner "non è significativa in termini di impatto economico e finanziario", ma serve per accelerare lo sviluppo dell'offerta di Performance Marketing nel segmento B2B, con la possibilità di utilizzarne anche il call center interno per la qualificazione dei contatti.

"Il nostro gruppo prosegue la piena interpretazione del ruolo di aggregatore in un mercato dove Marketing, e-Commerce & Technologies sono completamente integrate e dove l'ampiezza del portafoglio di offerta fa sempre più la differenza - ha commentato il presidente Simone Ranucci Brandimarte - L'esperienza di top Partners nella lead generation B2B è unica sul mercato e ben si integra nell'offerta del Gruppo Digitouch che si presenta come campione nazionale nei servizi integrati di Cloud Marketing. Riteniamo l'acquisizione del 100 % del capitale di Top Partners parte integrante della strategia virtuosa di crescita intrapresa con determinazione dal nostro gruppo".