Digitalizzazione, parte il piano per connettere il sistema produttivo: voucher fino a 2.500 euro per imprese

(Teleborsa) - Parte il "Piano voucher per le imprese" che ha lo scopo di favorire la connettività a internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale. Da oggi – martedì 1 marzo, alle ore 12 – il Ministero dello Sviluppo economico ha annunciato che le imprese potranno richiedere un contributo – da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s – direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all'incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Per l'erogazione del voucher e l'attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori. Le risorse destinate alla misura, volta alla digitalizzazione delle imprese, sono pari complessivamente a circa 608 milioni di euro.



Si tratta, ha spiegato il Mise, di un intervento che rientra nell'ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga ed è anche tra le priorità indicate nel PNRR. Il Piano avrà durata fino a esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, fino al 15 dicembre 2022. La durata della misura potrà essere prorogata per un ulteriore anno.