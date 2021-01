© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "La digitalizzazione è un'opportunità unica per modernizzare e rendere competitivo il sistema Paese, come dimostra la richiesta da parte del 92% dei Comuni italiani di accedere ai 43 milioni di euro del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Puntare sullo sviluppo digitale è ormai un elemento abilitante per generare le minime condizioni per competere e avere una qualità della vita allineata agli standard evoluti di cittadini e imprese, ma il vero fattore differenziale e di vantaggio competitivo territoriale lo fanno i servizi che un paese riesce ad erogare mediante le infrastrutture digitali". Così, società di consulenza nei settori corporate finance, fondi strutturali Ue, PPP e sviluppo di asset per pubbliche amministrazioni locali e territoriali.Secondo Allegro dovremo puntare sulla capacità di creare anche nuove soluzioni e servizi in grado di rendere produttive nel breve periodo queste innovazioni e infrastrutture. "Si tratta – spiega Allegro – di finanziamenti indispensabili per potenziare tutti i servizi, dalle telecomunicazioni alla mobilità, immaginando in prospettiva una declinazione pratica del paradigma Smart a livello nazionale, che diverrebbe così una smart area capace di alimentare la competitività delle imprese e il benessere dei cittadini. In questo modello, la collaborazione tra pubblico e privato, anche attraverso le logiche partenariali del PPP, può essere un modo per accelerare gli investimenti e stimolare l'imprenditorialità, in una logica di economia circolare. Non dimentichiamoci – conclude Allegro – che la cosiddetta sofferenza digitale è un fenomeno che ancora oggi interessa tutto il Paese, senza distinzione territoriale e al riguardo i dati del, che ha analizzato il livello di efficienza e maturità delle infrastrutture digitali delle 107 province italiane, sono purtroppo emblematici. Il bicchiere va visto però mezzo pieno. Il ritardo attuale – conclude Allegro – ci dà una grande opportunità di recupero, ma dobbiamo attivarci però concretizzarla. L'interazione tra pubblico e privato può essere il modo per uscire dall'immobilismo".