Digitale, Segre: "Rafforzare competenze per evitare frodi e cyberattacchi"

(Teleborsa) - "La sicurezza informatica è un tema che non si può trascurare e che coinvolge sia le persone fisiche che le imprese. In particolare, per queste ultime, bisogna evidenziare che con le nuove normative relative agli obblighi di segnalazione sugli attacchi informatici aumenteranno i costi per proteggersi". E' quanto afferma Claudia Segre, presidente insieme a Free To X, fondazione nata nel 2016 per diffondere l'educazione finanziaria e digitale con l'obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale.

"Occorre impegnarsi per rafforzare le competenze sulla cultura digitale perché, esattamente come le competenze economiche e finanziarie, sono ormai un bagaglio fondamentale per ogni persona, nonché l'unico modo per tutelare le stesse da frodi e cyberviolenze", sottolinea Segre, nell'annunciare l'avvio della settima tappa del tour 2022 del progetto "Libere di… VIVERE", a Bellagio, da venerdì 17 a domenica 19 giugno 2022.

Una tre giorni con mostre, convegni e spettacoli gratuiti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della parità di genere e della cyberviolenza. Filo conduttore di quest'anno è la cybersecurity come risposta alla dimensione digitale della violenza di genere. L'evento ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione UE, ASviS, Pubblicità Progresso e Inclusione Donna.