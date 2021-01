© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Via libera del Ministero dello Sviluppo economico ad aggregazioni tra i progetti selezionati per partecipare al bando. Lo ha dichiarato il sottosegretario al Mise,in occasione dell'incontro con i quarantacinque poli di innovazione italiani candidati al bando della Commissione europea per aiutare lo sviluppo delle aziende impegnate nel digitale.L'Italia, ha spiegato Manzella, "ha preselezionato quarantacinque candidature che potranno partecipare alla gara ristretta promossa dalla Commissione europea. E proprio in vista di questo appuntamento, sono possibilitra i progetti preselezionati con l''obiettivo di avere poli più forti e coesi e lavorare alla rete italiana del trasferimento tecnologico: come il Fraunhofer tedesco, il Catapult britannico, i Poles de Croissance francesi"."Questo intervento, che vede insieme, Mid e Mur, va nella giusta direzione. Il Mise e il Mur sono inoltre al lavoro per contribuire al sistema e al dialogo tra ricerca e impresa, con l'obiettivo di utilizzare in maniera efficace tutte le risorse disponibili: del, della programmazione europea 21-27, statali e regionali", ha aggiunto il sottosegretario.