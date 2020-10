Digital Value, vince gara da oltre 43 milioni per la PA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Digital Value si è aggiudicata,, i seguenti lotti della gara indetta da Consip per la fornitura multibrand di software, manutenzione e servizi connessi: Lotto 1 tecnologia ORACLE e servizi connessi in RTI al 70% con Eurolink S.r.l. per un valore complessivo del lotto di 23 Milioni di Euro. Lotto 6 tecnologia SAP e servizi connessi in RTI al 70% con Technis Blu S.r.l. per un valore complessivo del lotto di 21 Milioni di Euro. Lotto 7 tecnologia ADOBE e servizi connessi al 100% per un valore complessivo del lotto di 12 Milioni di Euro.Tutti i contratti avranno durata 12 mesi, saranno erogati e fatturati nel corso del 2021 ed i valori citati non includono le eventuali estensioni di legge pari al 40% del contratto originario.commenta: "Questi risultati testimoniano la forte specializzazione del gruppo sulle tecnologie dei principali vendor internazionali che consentono al Gruppo di assistere con la più elevata competenza la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione oltre che incrementare il già consistente backlog 2021".