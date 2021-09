Digital Value si aggiudica nuovi contratti per oltre 50 milioni

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 29 Settembre 2021, 10:00







(Teleborsa) - Digital Value si è aggiudicata in via definitiva ed efficace i seguenti contratti, attraverso la sua partecipata Italware.



Il primo, per un importante operatore nel settore delle Telecomunicazioni, riguarda un progetto della durata di 36 mesi, relativo a servizi cloud IAAS, PAAS e SAAS del valore di 14,75 milioni di euro, basato su tecnologia Oracle. Gli altri due contratti sono stati stipulati con un primario cliente della Pubblica Amministrazione Centrale: uno, riguarda la fornitura, l'installazione, l'avviamento e la gestione di infrastrutture per la modernizzazione delle infrastrutture, con durata 36 mesi e per un valore complessivo di oltre 19,6 milioni, mentre l'altro riguarda la gestione dei servizi di manutenzione e supporto triennale di tutte le infrastrutture Oracle del valore di 17 milioni.