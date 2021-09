Digital Value si aggiudica gara da oltre 49 milioni di euro da Consip

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 22 Settembre 2021, 08:30







(Teleborsa) - Digital Value - società quotata su AIM Italia e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT - si è aggiudicata in via definitiva ed efficace, attraverso la sua partecipata Italware, diversi lotti della gara indetta da Consip S.p.A per la fornitura multibrand di software, manutenzione e servizi connessi. Il valore totale delle commesse acquisite è di circa 49 milioni di euro, sottolinea la società. L'avvio della fatturazione è previsto dal mese di novembre e tutti i contratti avranno durata 12 mesi.



In particolare, le gare aggiudicate sono il Lotto 1 tecnologia ORACLE e servizi connessi in RTI al 70% con Eurolink S.r.l., per un valore

complessivo del lotto di 23 milioni di euro, Lotto 6 tecnologia SAP e servizi connessi in RTI al 70% con Technis Blu S.r.l., per un valore

complessivo del lotto di 30 milioni di euro e Lotto 7 tecnologia ADOBE e servizi connessi al 100%, per un valore complessivo del lotto di

12 milioni di euro.







(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)