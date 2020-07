Digital Value, ricavi in netta crescita nel primo semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Digital Value ha reso noti i dati deinon sottoposti a revisione, che fotografano il percorso diLo comunica in una nota la società, che opera nel mercato ICT come integratore di sistemi IT, specificando di aver registrato r, inrispetto al primo semestre del 2019.Nonostante la pandemia Covid-19, "il Gruppo ha continuato la realizzazione di progetti e servizi rientranti nelle categorie considerate essenziali e strategiche, mantenendo così inalterata la sua operatività", come si legge nella nota.In particolare, nei primi mesi del 2020, si è aggiudicato, attraverso le sue partecipate, importanti contratti esecutivi con clienti "large account" che hanno consolidato la sua posizione sia nel settore delle Telecomunicazioni che nelle Pubbliche Amministrazioni."Questo primo semestre 2020 ha confermato il bisogno e la necessità di digitalizzazione che caratterizza la società di oggi", ha commentato, Presidente di Digital Value, che confida "in un secondo semestre in linea con i nostri obiettivi di crescita, con il Gruppo pronto a rispondere alla forte domanda di digitalizzazione post Covid-19".La crescita a doppia cifra si riflette anche nel: Digital Value, quotata da novembre 2018, ha registrato nei primi sei mesi del 2020 un