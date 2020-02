Digital Value, prosegue buon momento business a gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dopo aver annunciato la chiusura dell'esercizio con ricavi in crescita do oltre il 20%, conferma un positivo andamento degli affari anche a gennaio.Fra lealle società partecipate, che troveranno esecuzione a partire dal 2020, c'èriguardante l'evoluzione della rete di segnalazione attraverso l'impiego di soluzioni virtuali ed un progetto di aggiornamento tecnologico e potenziamento della infrastruttura diIncassata anche la progettazione, messa in opera e successiva manutenzione di impianti ledwall pered un contratto quinquennale per l'ammodernamento ed il refresh tecnologico dei sistemi Storage e Back Up presenti in due distinti