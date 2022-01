Digital Value, nel 2021 il fatturato sale a 544 milioni di euro

(Teleborsa) - Digital Value, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha registrato ricavi consolidati, non sottoposti a revisione, pari a circa 544 milioni di euro nel 2021, in crescita di 102 milioni di euro rispetto all'anno precedente (+23,1%). TT Tecnosistemi, di cui ha acquisito il controllo a inizio novembre, ha generato ricavi pari a circa 51 milioni di euro, in incremento di 6 milioni di euro rispetto all'anno prima. "Il gruppo Digital Value con i risultati proforma 2021 ha raddoppiato il fatturato rispetto al 2018, anno di prima quotazione, grazie alla conferma del posizionamento nelle aree a maggior valore aggiunto del mercato ICT italiano e di maggior prospettiva futura", ha commentato il presidente Massimo Rossi.

La Digital Business Transformation ha rappresentato il principale motore di crescita realizzando ricavi per 138 milioni di euro, con un incremento annuale di 44 milioni di euro (+43%) e attestandosi al 25% dei ricavi consolidati. Le attività di Next Generation Data Center, che rappresentano il mercato storico di Digital Value, hanno generato ricavi per 259 milioni di euro, +49 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente e confermandosi a circa il 48% dei ricavi complessivi. Le soluzioni di Smart Workplace Transformation hanno contribuito ai ricavi consolidati per 147 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni di euro.

Digital Value ha generato il 34% dei ricavi in ambito Large Public Administration, il 28% nel settore Telco & Media, il 26% verso l'Industry & Finance ed il 12% sulle Local Public Administration. "Sui risultati preliminari dei ricavi 2021 non hanno influito i potenziali effetti incrementali derivanti dalla implementazione dei progetti delineati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", sottolinea la società.