Digital Value, Intesa conferma Buy e target price

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha confermato ile ilper azione sul titolo Digital Value, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato idel 2022, che si è chiuso con ricavi consolidati pari a 337,2 milioni di euro (+31,5% vs primo semestre 2021) e un utile netto consolidato pari a 16,8 milioni di euro (+22,9%).Digital Value ha riportato nel primo semestre del 2022 "una solida serie di risultati che mostrano unae una", sottolineano gli analisti. Viene inoltre apprezzata la continua diversificazione del gruppo in termini di verticali di settore e la significativa crescita registrata nella "Digital Business Transformation", una linea di business che richiede un know-how progettuale e tecnologico di alto valore.Guardando all'outlook, Intesa Sanpaolo sottolinea che le indicazioni del management sull'andamento attuale e sulla domanda del mercato sembrano indicare un. Inoltre, gli analisti presuppongono che il margine EBITDA dovrebbe rimanere al di sopra del 10%, principalmente a causa del continuo aumento della ponderazione delle vendite con un valore aggiunto più elevato.Un fattore che viene sottolineato è che le vendite del primo semestre del 2022 hannodei potenziali effetti incrementali derivanti dall'attuazione dei progetti delineati nel Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza ().