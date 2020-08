Digital Value in denaro in Borsa: CFO Sim segnala un Buy con PT a 38,40 euro

(Teleborsa) - Divital Value incassa un segnale d'acquisto da parte di CFO Sim, che esprime un giudizio Buy sul titolo ed indica un Target Price di 38,40 euro. Il titolo reagisce molto bene in Borsa, dove guadagna oggi il 3,11%.



Nel motivare la decisione il broker cita risultati intermedi (semestrale), segnalando che "hanno mostrato una solida crescita a due cifre e sulla parte alta delle attese e una progressione più che proporzionale dell'EBITDA"



"Grazie al focus sui grandi client - si sottolinea - DGV è riuscita ancora una volta a sovraperformare il mercato in un periodo molto particolare, fortemente influenzato dalla pandemia", si legge nel comunicato".



"Le stime sono quindi state riviste in aumento e il nuovo PT offre un upside del 34%: ribadito l'acquisto sul titolo, ancora scambiato a multipli ingiustificati e poco impegnativi". © RIPRODUZIONE RISERVATA