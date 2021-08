Digital Value, crescita a doppia cifra della redditività nel primo semestre

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2021 il Gruppo Digital Value ha registrato Ricavi consolidati per 256,4 milioni di Euro, in crescita del 21,7% rispetto al dato al 30 giugno 2020. Il risultato ottenuto conferma il trend di crescita a doppia cifra, non influenzato da fattori esogeni quali il PNRR recentemente approvato.



L'Ebitda si attesta a 25,6 milioni di Euro con un Ebitda margin pari al 10% sui ricavi netti e con una crescita di 5,4 milioni di Euro pari al 26,8% rispetto al dato al 30 giugno 2020.



Il Risultato netto di periodo è pari 13,6 milioni di Euro, in crescita di 3,1 milioni di Euro pari al 29,6% rispetto al dato al 30 giugno 2020.



La Posizione Finanziaria Netta nel primo semestre 2021 è positiva per 27,8 milioni di Euro rispetto a 11,7 milioni di Euro al 30 giugno 2020, mentre al 31 dicembre 2020 era positiva per 32,9 milioni di Euro.Massimo Rossi, Presidente di Digital Value, commenta: "Questi risultati confermano la capacità delle nostre aziende di mantenere un ruolo da protagonisti in un mercato in continua evoluzione. I ricavi realizzati nel primo semestre ancora non risentono appieno del recente rafforzamento sia della linea tecnica che di quella commerciale. Le professionalità che abbiamo acquisito in questi primi mesi dell'anno, saranno sicuramente protagoniste nel futuro del Gruppo, apportando un deciso contributo nel consolidamento della nostra value proposition ed accelerando la penetrazione di nuovi mercati".