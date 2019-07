Digital Value, crescita a doppia cifra dei ricavi nel 1° semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si è quotata all'AIM Italia l'8 novembre 2018 grazie alla Spac in Cloud promossa da Electa Ventures.La società attiva comeha chiuso il primo semestre 2019 conper circarispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un dato caratterizzato esclusivamente da una forte crescita organica, grazie ai servizi a valore aggiunto, alla forte specializzazione nelle soluzioni IT proposte e in virtù dei progetti estipulati dall'inizio del 2019 con, sia in ambito Telco che P.A.."Il Gruppo continua nel proprio percorso netto di crescita costante, a velocità addirittura maggiore rispetto al mercato. Assistiamo ad una forte necessità di trasformazione digitale da parte delle aziende e principalmente sono le grandi Società quelle più esposte ai cambiamenti e ai progressi tecnologici", sottolinea, Presidente di Digital Value.Crescita a doppia cifra chein Borsa: Digital Value ha registrato, senza considerare i warrant convertiti al loro massimo valore, raggiungendo un prezzo per azione di oltre 15 euro.I risultati complessivi del primo semestre 2019 saranno diffusi in data 24 settembre 2019, a seguito del Consiglio di Amministrazione chiamato all'approvazione della semestrale al 30 giugno 2019.