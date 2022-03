Digital Value chiude 2021 con crescita a doppia cifra redditività e fatturato

(Teleborsa) - Digital Value, società operante nei servizi ICT quotata al mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso l'esercizio 2021 con ricavi netti consolidati pari a 557,7 milioni di euro, in crescita del 26,1% rispetto all'esercizio precedente. La crescita è dovuta per +104,5 milioni di euro alla crescita organica della società (+23,6%) e per +11 milioni (+2,5%) al consolidamento integrale di TT Tecnosistemi da

novembre 2021.



I risultati 2021 confermano il trend di crescita a doppia cifra di tutti gli indicatori economici del gruppo, nonostante il periodo sia ancora caratterizzato dalle complessità determinate dal perdurare degli effetti della pandemia COVID-19. L'EBITDA si attesta a 57,5 milioni euro, con un incremento del 26,7% sul 2020, confermando un margine di Ebitda pari al 10,3%. L'EBIT si attesta a 44,5 milioni con un aumento del 30,9%.

Il Risultato netto di periodo è pari a 30,6 milioni euro di cui 0,5 milioni di pertinenza di terzi, con una crescita del 26,9% rispetto al 2020.

La Posizione Finanziaria Netta attiva è pari a 21,3 milioni euro e conferma una solida generazione di cassa operativa compensata in parte da investimenti, dalla variazione del capitale circolante e dall'acquisizione del 51% di TT Tecnosistemi (8,5 milioni).