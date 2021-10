Digital Magics, sottoscritto integralmente l'aumento di capitale

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia, ha comunicato che l'aumento di capitale (deliberato il 24 giugno 2021 dall'assemblea straordinaria) risulta integralmente sottoscritto per un importo complessivo di 7.962.248,70 euro, con l'emissione di 2.181.438 nuove azioni ordinarie Digital Magics , prive di valore nominale, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle in circolazione.



Nella giornata odierna, infatti, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a collocare a terzi le ultime 40.000 azioni rivenienti dall'aumento di capitale, per un controvalore di 146.000 euro.