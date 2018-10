Digital Magics cede il 9% di Talent Garden

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Digital Magics S.p.A. cede una quota di., piattaforma europea per i talenti digitali.sociale della partecipata. In seguito alla cessione, Digital Magics detiene n. 21.794 azioni di Talent Garden, corrispondenti a circa il 10% del capitale.L'acquisto è stato perfezionato in data odierna (12 ottobre 2018) da, azionista di controllo di Talent Garden, controllato dal management della stessa Talent Garden tra cui il co-fondatore e CEO Davide Dattoli.Digital Magics, azionista di Talent Garden a partire dalla fine del 2014, con questa cessione realizza una(pari a oltre 9 volte il costo della quota di capitale ceduto), con un IRR sull'operazione dell'80%.