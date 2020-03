Digital Magics, CdA approva bilancio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il CdA di Digital Magics ha approvato il, che si è chiuso con ricavi in crescita del 3,8% a 2,7 milioni di euro ed EBITDA negativo per 303 mila euro, in miglioramento rispetto al 2018 (era negativo per 347 mila euro. Il risultato netto è negativo per 2,3 milioni di euro rispetto a un utile netto di 385 mila nel 2018, che includeva i proventi della exit parziale dalla partecipata Talent Garden. Posizione Finanziaria Netta passiva per 1,4 milioni (attiva per Euro 3,0 milioni al 31/12/2018)Rispetto alle condizioni straordinarie generate dalla diffusione del virus, Digital Magics e le startup in portafoglio, hanno subito messo in atto tutte misure indicate dal Governo italiano. Ildel gruppo- si sottolinea - "ha sicuramente agevolato l'adozione di strumenti tecnologici a supporto dello". "Pur nell'incertezza delle conseguenze sull'economia globale sulle attività aziendali, si riscontra una reazione da parte delle aziende e istituzioni pubbliche verso l'adozione di strategie di business e operative secondo un approccio tecnologico e digitale, che possono trovare una reale risposta nelle differenti soluzioni innovative offerte dalle startup del portafoglio di Digital Magics".