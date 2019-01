Digital Magics apre ad Ascoli Piceno la sua nona sede

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Digital Magics continua a puntare sul territorio. L'incubatore di startup digitali "Made in Italy" attivo su tutto il territorio italiano, apre ad Ascoli Piceno: la sua nona sede, in collaborazione con la società partner Hub21, polo scientifico, tecnologico e culturale.: lanciando sul mercato startup innovative, creando network locali di aziende e investitori per sostenere i giovani talenti e le neoimprese digitali, organizzando iniziative, incontri ed eventi business per coinvolgere tutti gli attori della filiera del territorio.Con l'apertura della nuova sede, si rafforza la presenza dell'incubatore nelle regioni adriatiche del Centro e del Sud Italia. Dal 2016 con Digital Magics Bari – incubatore in partnership con L'Arancia, agenzia di comunicazione e consulenza marketing – Digital Magics presidia l'ecosistema dell'innovazione in Puglia e Basilicata.Neutro il titolo a Piazza Affari.