Digital Magics approva bilancio 2021. 84 società operative in portafoglio

(Teleborsa) - Digital Magics, business incubator quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2021 con ricavi consolidati pari a 3,2 milioni di euro, con EBITDA negativo per 0,6 milioni, risultato netto negativo per 3,3 milioni (dopo le rettifiche in attività finanziarie per 2,1 milioni relative a svalutazioni di alcune partecipate e dei relativi crediti). Al 31 dicembre 2021 sono 84 le società operative in portafoglio (inclusi gli investimenti in società che hanno emesso strumenti convertibili), di cui 43 Startup Innovative e 17 PMI Innovative, in aggiunta all'acquisizione del 100% del capitale di The Doers. Il Fair Value del portafoglio di partecipazioni è pari a 58 milioni di euro, a fronte di un valore di carico di 13,7 milioni di euro, al netto del valore della partecipazione in The Doers.

"L'esercizio 2021, appena concluso, è stato tra i più importanti per il nostro gruppo e per l'ecosistema dell'innovazione in Italia - ha commentato Marco Gay, presidente esecutivo - Di grande rilevanza sono stati gli eventi societari che hanno caratterizzato la nostra gestione aziendale, i due aumenti di capitale, il primo rivolto agli investitori istituzionali e il secondo riservato all'università Luiss a sancire la nostra partnership strategica, l'approvazione e la pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità e del piano industriale 2021-2025 che ci porterà a un valore di portafoglio di oltre 100 milioni, l'acquisizione e l'integrazione di The Doers, società di consulenza specializzata nell'open innovation con la quale Digital Magics può proporsi sul mercato come la più importante piattaforma di innovazione a supporto di imprese e startup".