Digital Magics, 1° sem in netta crescita. Valore portafoglio a 61 milioni

(Teleborsa) - Digital Magics, business incubator quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 con unpari a 2,3 milioni di euro, in crescita dell'82,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'è stato pari a 0,2 milioni di euro, in crescita rispetto agli -0,2 milioni al 30/06/2021, mentre ilè stato pari a 0,9 milioni di euro (era negativo per 0,8 milioni di euro un anno fa). La società èper 5 milioni di euro (net cash pari a 5,6 milioni di euro al 31/12/2021), con disponibilità liquide pari a 9,4 milioni di euro.Al 30 giugno 2022 ilsi attesta a 61 milioni di euro, a fronte di un valore di carico di 14,1 milioni di euro e in crescita di 3 milioni rispetto al fair value di 58 milioni al 31 dicembre 2021 e al netto della exit parziale da Cardo (di cui DM detiene ancora il 2,5% circa del capitale) che ha generato un ritorno sull'investimento pari a 17 volte il capitale investito e una plusvalenza di 1,2 milioni di euro.Sono 99 sono le s, di cui 47 Startup Innovative e 20 PMI Innovative, in aumento rispetto alle 84 società attive al 31 dicembre 2021. L'realizzato nel corso del primo semestre 2022, tra nuove iniziative e follow on, ammonta a 480 mila euro, cui si aggiungeranno oltre 1 milione di euro entro la fine dell'anno."Gli ottimi risultati raggiunti nel primo semestre 2022 confermano la solidità del nostro modello di business e l'efficacia del piano industriale in linea con le aspettative e l'evoluzione molto positiva del mercato di riferimento, nonostante l'incertezza del momento, grazie a un team di persone di grande capacità e talento", ha commentato il"L'importante exit parziale realizzata nel primo semestre con un ritorno di 17 volte l'investimento, l'aumento delle marginalità e la consistente liquidità nettain termini di nuove startup e di follow on delle società in portafoglio", ha aggiunto.