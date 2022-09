Digital, IEG: "La digitalizzazione arricchisce esperienza fieristica e business"

(Teleborsa) - Ha superato il milione di euro di fatturatoper arricchire la presenza in fiera di espositori e visitatori con la componente online. "Un risultato – commenta in una nota l'– che si contestualizza nell'ambito di un più ampio percorso di trasformazione digitale per il quale ci avvaliamo anche della partnership di AMR International"."La domanda di servizi digitali era in crescita già a fine 2019 - spiega– ma la pandemia ha imposto una forte accelerazione. Tra il 2020 e il 2021, a causa dei repentini cambiamenti normativi e di sicurezza collegati alle note restrizioni imposte alle fiere, siamo passati a 'edizioni ibride' o 'full digital' perfino alla vigilia delle manifestazioni. Cito, fra le altre, due case history con la ricchezza di personaggi, contenuti e networking che hanno portato: Ecomondo 2020 e Sigep Exp 2021. Un training duro ma proficuo che ha coinvolto tutte le aree aziendali con l'agilità che contraddistingue da sempre la nostra Spa e che ha soddisfatto il Cliente, anche alimentando una nuova strategia".E anche oggi che le "insostituibili" fiere in presenza sono tornate, – si legge nella nota – il processo di digitalizzazione resta costante, disegnato con l'obiettivo di arricchire il momento live delle aziende, volano per il coinvolgimento delle diverse community: una vera e propria experience vissuta su più 'palchi' da visitatori e operatori, cucita su misura per le peculiarità dei singoli eventi.IEG è impegnato nello sviluppo di un progetto globale di digitalizzazione. Un percorso strategico - che si concretizzerà entro il 2022 per poi andare a regime durante il 2023 - con due obiettivi primari.Incrementare l'offerta digitale con nuove funzionalità, a vantaggio del business dei diversi pubblici nella cornice dell'esperienza phygital, realtà sempre più concreta e naturale, sperimentabile anche nella quotidianità. E rafforzare l'aspetto esperienziale all'interno dell'ecosistema digitale dei brand IEG."Grazie alle app, il titolo di accesso in fiera – continua– interagirà con un numero crescente di opportunità di relazione. Dal QR-Code, utile all'ingresso, si passerà a un codice per la gestione dei contatti in fiera. La community sarà per IEG il tema centrale dei prossimi anni e la sua esperienza si fonderà sulla qualità e sulla sicurezza dell'architettura dei dati. Una community in fiera vive di contatti fisici e digitali, ma prosegue la sua attività tutto l'anno garantendosi contenuti personalizzati e di valore. Senza dimenticare il supporto del digitale al risparmio energetico e di materie prime grazie, ad esempio, alla dematerializzazione degli strumenti cartacei, un percorso intrapreso da IEG già da diversi anni".