Digital Bros, utile più che raddoppiato nei primi sei mesi

Lunedì 27 Settembre 2021, 13:15







(Teleborsa) - Il primo semestre di Digital Bros si chiude con ricavi lordi consolidati pari a 150,7 milioni di Euro in aumento dell'8,4% rispetto agli 139 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2020.



Il Margine operativo lordo (EBITDA) si attesta a 57,8 milioni in significativo miglioramento rispetto ai 34,7 milioni di Euro realizzati al 30 giugno 2020 e attestandosi al 38,7% dei ricavi netti consolidati, mentre il Margine operativo netto (EBIT) pari a 30,6 milioni è in significativo miglioramento rispetto ai 20,1 milioni nello stesso periodo di un anno fa.



L'Utile ante imposte di 34,8 milioni si confronta con i 20,7 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2020 e l'Utile netto di 32 milioni è più che raddoppiato rispetto ai 15 milioni registrati al 30 giugno 2020.

La Posizione finanziaria netta positiva per 38,2 milioni di Euro (43 milioni al netto dell'effetto IFRS 16) è in miglioramento di 35,6 milioni di Euro.



Il CdA ha proposto la distribuzione di un dividendo di 18 centesimi di Euro per azione.



Outlook. Nel prossimo esercizio è prevista la realizzazione di ricavi e margini in linea con quelli appena realizzati.