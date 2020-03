Digital Bros torna in utile nel 1° semestre

(Teleborsa) - Digital Bros ha chiuso un primo semestre in forte crescita, riportando ricavi lordi consolidati pari a 67,9 milioni di euro, più che raddoppiati rispetto ai 30,2 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2018 (+124,5%). Il Margine operativo è pari a 4 milioni di euro e si confronta con un dato negativo di 4,1 milioni di euro dell'anno precedente.



L'Utile netto è pari a 1,9 milioni di euro (3,3 milioni di euro al netto delle poste non ricorrenti) rispetto alla perdita netta di 3,2 milioni di euro del 2018. La società ha anche sottoscritto un accordo di conciliazione con l'Agenzia delle Entrate relativo al contenzioso tributario per gli anni dal 2011 al 2015 che ha comportato costi non ricorrenti per 1,4 milioni di euro.



Indebitamento finanziario netto quasi azzerato al netto dell'applicazione del principio contabile IFRS 16 per 5,8 milioni di Euro.





