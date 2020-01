Digital Bros acquista azioni Starbreeze AB e sale al 7% del capitale

(Teleborsa) - Digital Bros ha acquistato 18.969.395 azioni Starbreeze AB Class A quotate sul listino di Stoccolma detenute da Varvtre AB ad un prezzo di 1,36 corone svedesi (SEK) per azione per un controvalore totale di 25,8 milioni di più un potenziale earn-out.



Starbreeze AB è l'editore del famoso videogioco PAYDAY. La società è uscita con successo da un processo di reconstruction, assimilabile a un concordato in continuità, lo scorso 6 dicembre 2019, proponendo ai creditori un piano di pagamenti approvato dalla

Stockholm District Court.



Le azioni acquistate in data odierna corrispondono al 5,76% del capitale sociale di Starbreeze AB ed al 23,52% dei diritti di voto. Al termine dell'operazione, il Gruppo detiene il 7% del capitale sociale di Starbreeze AB e il 28,60% del capitale votante, divenendo così l'azionista con il maggior numero di diritti di voto della società. © RIPRODUZIONE RISERVATA