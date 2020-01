Digital 360 sigla partnership con Cyberoo, titolo corre in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, tramite la propria controllata(P4I) specializzatain servizi di Advisory e Coaching per i processi di trasformazione digitale delle imprese.Tale accordo mira allo sviluppo di un: unendo le competenze e le risorse a disposizione delle due parti, viene, perlopiù, la possibilità di, grazie all'unione della tecnologia evoluta di Cyberoo con la professionalità sviluppata nell'ambito della consulenza da P4I-Partners4Innovation.L'accordo prevede la. In particolare, P4I-Partners4Innovation si avvarrà della struttura di Cyber Security Intelligence (CSI) di Cyberoo per l'attività diprovenienti dal deepe dark web finalizzata alla protezione e messa in sicurezza del cliente mediante mappatura delle minacce esterne, ad esempio verificando che non vengano pubblicati dati aziendali sottratti a fornitori. Cyberoo si avvarrà invece delladi P4I-Partners4Innovation per i servizi di Cyber Security. Inoltre, in caso di danni derivanti da incidenti di sicurezza informatica, è previsto unai clienti delle due società.Il titolo Digital 360 ha accolto bene la notizia della partnership e guadagna sul Listino il 2,2%, mentre Cyberoo conferma un andamento fiacco con una limatura dello 0,12%.