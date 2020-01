Digital 360 si classifica prima della regione EMEA fra partner HubSpot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -si è classificata innella categoria, impresa tecnologica statunitense quotata al NYSE che fornisce una delle principali piattaforme di marketing automation e CRM a livello mondiale.HubSpot ha pubblicato ledi tutti i suoi partner globali etra le imprese entrate nell'HubSpot Agency Partner Program tra l'1 aprile 2018 e il 31 dicembre 2019, raggiungendo il(Monthly Recurrent Revenue).La piattaforma HubSpot è una delle componenti tecnologiche alla base del "Marketing & Sales Engine", l'offerta in modalità as a service di servizi di marketing e lead generation per potenziare il posizionamento online e la generazione di opportunità commerciali delle imprese B2B.Il titolo Digital360 sta facendo piuttosto bene oggi a Piazza Affari dove guadagna oltre il 7%.