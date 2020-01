Digital360, stipula accordo strategico con Beaconforce Italia

(Teleborsa) - Digital360, tramite la propria controllata P4I-Partners4Innovation, ha stipulato un accordo strategico con Beaconforce Italia, che fornisce l'omonima piattaforma software per la raccolta, misurazione e interpretazione di dati relativi all'engagement dei lavoratori.



L'accordo - spiega una nota - è finalizzato allo sviluppo di un'offerta congiunta di advisory e coaching per accompagnare le imprese italiane, in un percorso di misurazione e miglioramento dello stato di motivazione ed Engagement dei propri lavoratori.









