DIGITAL360, ricavi in aumento a 16,2 milioni di euro nel primo semestre

Giovedì 15 Luglio 2021, 20:00

(Teleborsa) - DIGITAL360, società quotata sul mercato AIM Italia, ha registrato ricavi per 16,2 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021, con una crescita di circa il 28% sui 12,7 milioni di euro del primo semestre 2020, secondo i primi dati che emergono dalla consuntivazione dei risultati consolidati. L'EBITDA si è attestato a circa 3,7 milioni di euro, +32% su quello contabilizzato nel primo semestre del 2020. L'EBITDA Margin sale dal 22% a circa il 23%.

L'incremento avviene a sostanziale parità di perimetro di consolidamento, poiché ancora poco significativa (pari a 0,2 milioni di euro) è stata l'incidenza sui ricavi del semestre di Innovation Post, società acquisita ad inizio anno. Inoltre, la linea di business relativa all'organizzazione degli eventi in presenza non ha ancora potuto contare sulla ripresa delle attività.

La società sottolinea, in particolare, l'incremento dei ricavi ricorsivi annui ad abbonamento (Annual Recurrent Revenue) dei servizi denominati "Digital-As-A-Service", che ammontano al 30 giugno 2021 a circa 7,7 milioni di euro, con una crescita di circa il 50% rispetto ai 5,1 milioni del primo semestre 2020.