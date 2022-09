Digital360 prosegue sviluppo in Latam con acquisizione in Colombia

(Teleborsa) - Digital360, società quotata su Euronext Growth Milan che si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale, hya siglato un. Si tratta di un'agenzia specializzata in Martech e Salestech con sede a Bogotà.Con l'acquisizione di X3 Media, Digital360, iniziato a gennaio 2022 con l'acquisizione della società Xona in Argentina. Pe rispondere all'esigenza di integrazione delle società acquisite in Latam è stata costituita la società Digixem360 SA, con sede in Uruguay. La società, interamente controllata dal gruppo Digital360, rappresenterà l'hub delle attività Latam e ne curerà il coordinamento commerciale, editoriale e operativo.X3 Media ha registrato nell'ultimo esercizioper circa 350 mila euro con undi circa 20 mila euro ed una PFN sostanzialmente in pareggio. L'accordo prevede che la cessione del 51% delle quote avvenga per unpari a 204.000 euro, pagabili per cassa al momento del closing. Previste inoltre opzioni incrociate (Put & Call) per l'acquisto o la vendita del residuo 49% di X3 Media."Sono molto contento di questa operazione - dichiara Raffaello Balocco, AD di Digital360 - che rappresenta un altrodel gruppo, con cui intendiamo replicare in un'area di grande prospettiva di mercato il modello di successo già sperimentato in Italia".